غرفة الباحة تنظم لقاء للتعريف ببرامج ومسارات دعم المشروعات الأربعاء المقبل

صراحة – نواف العايد : تنظم الغرفة التجارية بمنطقة الباحة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية الأربعاء القادم, اللقاء الأول للتعريف بالبرامج والمسارات الخاصة بدعم المشروعات، وذلك بمركز الأمير مشاري للجودة وتقويم الأداء بالمنطقة.

ويشتمل اللقاء على التعريف بمسار مشروعات التميز لرجال الأعمال والرياديين، وتوطين قطاع الاتصالات، والمشروعات الناشئة، وسيارات الأجرة والنقل، والعربات المتنقلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة صالح بن علي آل محفوظ, دور بنك التنمية الاجتماعية في دعم المشروعات للرياديين ورجال الأعمال، حيث يعد البنك من الجهات الممولة للمشروعات بدون فوائد, مبيناً أن اللقاء يعد ضمن سلسلة البرامج التي تنظمها الغرفة لدعم رجال الأعمال والرياديين، بالإضافة لفتح آفاق للتوسع في مشروعاتهم وتوفير فرص لتملك مشروعات صغيره ومتوسطة يتم من خلالها توفير وظائف لباحثي العمل بالقطاع الخاص والتجاري.