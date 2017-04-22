نجاح التحام أول مركبة شحن فضائية صينية بالمختبر تيان قونغ-2

صراحة – واس : التحمت أول مركبة شحن فضائية صينية بنجاح بالمختبر الفضائي تيان قونغ-2 ، اليوم ، في خطوة كبيرة تجاه تحقيق بكين لهدفها بتأسيس محطة فضاء دائمة مأهولة بحلول عام 2020، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

ويأتي التحام مركبة الشحن الصينية بالمختبر الفضائي بعد انطلاقها يوم الخميس من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان الجنوبي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المهمة ستوفر أساساً تكنولوجيا مهما لتشييد محطة فضاء صينية، وتشير تقارير إلى إنه يمكن للمركبة حمل ستة أطنان من البضائع وطنين من الوقود وتستطيع أن تحلق غير مأهولة لثلاثة أشهر.

وكان رائدان أمضيا شهرا في الفضاء في أكتوبر، على متن المختبر الفضائي تيان قونغ-2 في أطول مهمة فضائية مأهولة للصين على الإطلاق.