“العمل” تطرح مسودة دليل قواعد أخلاقيات العمل في المنشآت أمام المهتمين في بوابة “معاً”

صراحة – نواف العايد : دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بدليل قواعد أخلاقيات العمل في المنشآت، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن الدليل يهدف للارتقاء بالعلاقة العمالية، وزيادة وبلورة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، بما ينعكس إيجاباً على العلاقة العمالية في المنشأة، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.

وأبان، أن الالتزام بأخلاقيات العمل الواردة في الدليل سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل، وحسن إدارة المنشأة من قبل صاحب العمل، وتعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة, مشيراً إلى أن الدليل ينطوي ويركز على عدة محاور ومبادئ أخلاقية، تتمثل في العدل، والمساواة، وعدم التمييز، والمظهر العام، والصدق، والأمانة، وعدم استغلال المنصب، وبيئة العمل، والآداب العامة والسلوكيات، وتعزيز العمل الجماعي.

وأكد الدكتور قطان، أن الوزارة حريصة على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين المشروع، داعياً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول على رابط الوزارة، للإسهام في تحسين المشروع.