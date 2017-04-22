STC و “الصحة” تقودان حملة حذف الرمز التعبيري للسيجارة من الأجهزة الذكية

صراحة – الرياض : دشنت شركة الاتصالات السعودية STC ووزارة الصحة حملة “حذف الرمز التعبيري (إيموجي) للسيجارة” من الأجهزة الذكية، وهي الحملة التوعوية الموجهة لكافة أفراد المجتمع، والمتزامنة مع تنامي استخدام الرموز التعبيرية بين مستخدمي الأجهزة الذكية، حيث يُرسل عالمياً وبصورة يومية 6 مليار رمز تعبيري (إيموجي)، و 3.2 مليار يتم ارساله من قبل الأطفال.

ويمثل وجود رمز السيجارة واستخدامه في المحادثات الإلكترونية دعاية وقبولاً لهذا الرمز، الأمر الذي قد يرفع نسبة قبول التدخين لدى صغار السن تحديداً إذا ما أخذنا في الحسبان الدراسات التحذيرية التي أكدت أن متوسط أعمار المراهقين الذين يقعون في عادة التدخين هو 14 عاماً.

وللتأكيد على ذلك تأتي هذه الحملة في ظل الازدياد الهائل لاستخدام رمز (إيموجي السيجارة) بشكل عام، مما جعل الشركة وبالتعاون مع وزارة الصحة تبادر على حث الجميع للمطالبة الجادة بإزالة هذا الرمز كلياً والدعوة لحظر إيموجي السيجارة، والتشجيع على المشاركة الايجابية لحذف هذا الإيموجي بالدخول على موقع change.org كبادرة توعوية ضد خطر التدخين والرموز التي تشجع عليه في الأجهزة الذكية.