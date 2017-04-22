وزارة الزراعة تحدد 17 موقعًا لتشجيرها بمنطقة الباحة

صراحة – نواف العايد : أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الأسبوع, تحديد 17 موقعاً في 7 محافظات بمنطقة الباحة لتشجيرها بالأشجار المحلية ضمن مبادرة الوزارة بزراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020.

وأوضح مدير عام شؤون الزراعة بمنطقة الباحة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة حددت مواقع التشجير التي تنوي البدء فيها قريباً وفق معايير عديدة مثل جغرافية الموقع وقربه من محطات مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أن زراعة الأشجار ستعتمد على مياه الأمطار وعلى مياه الصرف المعالجة ثلاثياً تحقيقاً للاستدامة المائية.

وأبان أن مناطق التشجير ستشمل 7 مدن ومحافظات هي: الباحة وبلجرشي والمندق، إضافة إلى المخواة وقلوة والعقيق وبيده، وبني كبير, مفيداً أن الوزارة خصصت 17 موقعاً داخل هذه المدن والمحافظات مثل السقيطة وناوان والقمع، إضافة إلى حضن وماعل ومنتزه الثروة وغيرها من الأماكن.

وأشار الغامدي إلى أنواع الأشجار التي ستزرع تختلف بحسب المكان، مبيناً أن الأنواع ستشمل العرعر والزيتون والكينة، إضافة إلى أشجار أخرى مثل الأراك والسدر والقرض والأثل، وستغطي ما يقارب 859 هكتاراً.