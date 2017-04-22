“عز وهيبة” معرض فني تشكيلي ضمن فعاليات بطولة الشرقية للفروسية

صراحة – نواف العايد : كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن انطلاق معرض الفنون “عز وهيبة” يوم الأربعاء القادم، ضمن فعاليات بطولة الشرقية للفروسية، بمشاركة نخبة من فناني المملكة التشكيلين.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان في “بيان صحافي” :أن أمانة المنطقة الشرقية، تعتزم إطلاق معرض الفنون” عز وهيبة” ضمن فعاليات بطولة الشرقية للفروسية، الذي ينطلق برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء القادم، ولمدة أربعة أيام.

وأضاف الصفيان: يشارك في المعرض الفني نخبة من فناني المملكة التشكليين، بإشراف الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن، إذ سيشارك الفنانون في المرسم المباشر للخيل العربي في المعرض، مشيراً إلى انطلاق المعرض بالتزامن مع بطولة الشرقية للفروسية ضمن فعاليات البطولة المصاحبة .

وأكد الصفيان أن البطولة تأتي ضمن فعاليات أمانة الشرقية التي تهتم بجميع أفراد الأسرة، منوهاً على إتاحة الفعاليات التي تبدأ الأربعاء القادم ولمدة أربعة أيام لفئة الشباب والعائلات.

كما كشف رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الأستاذ محمد الصفيان عن توجه أمانة الشرقية، لإبراز نجاحات مشاريع عدد من شباب المنطقة، وذلك من خلال عدد من الفعاليات المصاحبة، كقرية الطفل، و المطاعم الشبابية مشيراً إلى حرص أمانة الشرقية على تشجيع فئة الشباب بإشراكهم في مثل هذه الأنشطة والفعاليات.

وكانت اللجنة المنفذة للبطولة ، أنهت مؤخراً استعداداتها الأخيرة، لبطولة الشرقية للفروسية التي تقام برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع هيئة الترفيه والعديد من الجهات في الفترة الزمنية 29/7/1438هـ وحتى 03/8/1438هـ، فيما ستحظى البطولة بمشاركة أكثر من 150 فارس ومالك للخيل من المنطقة الشرقية، إضافة الى مشاركة عدد من اسطبلات الخيل من الرياض وجدة، كما تتضمن البطولة التقاط الوتد، وقفز الحواجز إضافة الى عرض لجمال الخيول، وفعاليات مصاحبه .