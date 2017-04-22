بالصور .. حرس الحدود يستخدم الطاقة البديلة ويعيد إدارة النفايات

صراحة – محمد المحسن : حرص حرس الحدود على الاستخدام الأمثل للطاقة من خلال استخدام طاقة بديلة ونظيفة متجددة تحقق التنمية المستدامة ولاتؤثر سلباً على صحة الإنسان والبيئة و للترشيد من استخدام الوقود وجعل المنطقة آمنة من التلوث حيث بدأت باكورة العمل باستخدام نظام توليد الطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على طاقتي الشمس والرياح، فتم إنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وتدعمها طاقة الرياح في مركز حدودي وعدد من أبراج الاتصال والمراقبة بمشروع أمن الحدود بالمنطقة الشمالية والتي أثبتت نجاحها، ويجري العمل حاليا على استكمال بقية الأبراج علما بأن هذه المشاريع ستقوم بتغطية الإسكانات و الجزر البحرية الحدودية النائية بمشيئة الله تعالى.

وحرس الحدود من أولوياته الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بمنشآته سواء البرية أو البحرية من خلال تخفيف الآثار السلبية للنفايات البشرية بطريقة لا تسبب تلوث بيئي ولا خطر على حياة الإنسان، حيث تشكل النفايات وطريقة التعامل معها والتخلص منها هاجساً عند حرس الحدود ومن هنا برزت فكرة إدارة النفايات وفق برنامج معد لذلك مقرونا بالتوعية والتدريب وقد بدأت مرحلتها الأولى بالقيام بعملية الفرز الأولي للمواد الأولية للنفايات، حيث يتم فرز النفايات الورقية والبلاستيكية والزجاجية والمعدنية في حاويات خاصة لكل منها مبتعدين عن حرق ودفن النفايات.