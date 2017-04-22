شرطة منطقة حائل تضبط على عدد من الأشخاص قاموا بمحاولة أتلاف بعض أجهزة الرصد الآلي

صراحة – فيصل القحطانى : تمكنت شرطة منطقة حائل من ضبط على عدد من الأشخاص قاموا بمحاولة أتلاف بعض أجهزة الرصد الآلي.

وذكرت الشرطة فى بيانها التالى:” إشارة لما تم تداولة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرض بعض أجهزة الرصد الآلي لمحاولة الإتلاف .عليه نود التنبيه الى أنه خلال الفترة من ١٦ /٧ /١٤٣٨هـ وحتى يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٧ /١٤٣٨هـ تعرضت عدد من أجهزة الرصد الآلي لمحاولة الإتلاف دون تأثر العمل بتلك الأجهزه ، ومن خلال التحقيقات والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد ثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية بالعقد الثاني والثالث من العمر إتضح علاقتهم بمحاولة إتلاف بعض تلك الاجهزه تم إحالة إثنان منهم لدار الملاحظة الإجتماعية .ولا تزال الجهود الامنيه مستمره لضبط بقية الأشخاص ،كما نود من الجميع التعاون لما فيه خدمة الصالح العام والبعد عن العبث بالممتلكات العامة .

وأشارت الشرطة فى بيانها أنها ستنشر بيان إلحاقي حال إكتمال الإجراءات .