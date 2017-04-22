جامعة أم القرى يفتتح اليوم المفتوح لمطوري قوقل على مستوى الشرق الأوسط

صراحة – واس : افتتح معالي مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس, “اليوم المفتوح لمطوري قوقل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي تنظمه شركة وادي مكة للتقنية لإقامة عدد من ورش العمل التقنية للمهتمين بالعلوم التقنية، بحضور مدير علاقات المطورين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة جوجل سليم عبيد، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل بن أحمد العلاف، وذلك بمقر شركة وادي مكة للتقنية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأكد معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة أن الجامعة تسعى لاستقطاب الكفاءات العالية من المطورين في المجالات التقنية للاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل اليها العالم، مشيراً أن شركة قوقل تعد من الشركات الرائدة والمتميزة في العلوم التقني، لافتاً إلى أن الذين سجلوا لحضور فعالية ورش العمل بلغ أكثر من 300 تقني من طلاب وطالبات الجامعة، والتي ستسهم في التعريف على أحدث التقنيات التي توصلت اليها التطبيقات والتقنيات الذكية .

وبين معاليه أن الشركة تحرص على مواكبة عصر التقنية والمعرفة الذي يشهده العالم حاليا في شتى المجالات، مشيرا إلى أن جامعة أم القرى أصبحت الآن ولله الحمد تسير في خطوات متسارعة نحو الجامعات الرائدة في الاقتصاد المعرفي بما يسهم في رقي المجتمع وتطوره ، مشيداً بجهود القائمين على الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يوازي حجم الرعاية والدعم الذي تلقاه الجامعة من ولاة الأمر – أيدهم الله – ومتابعة وزارة التعليم.

من جانبه أوضح الدكتور العلاف, أن اللقاء عبارة عن تجمّع عدد من التقنيين البارزين مع المهتمين بالتقنية من الشباب والفتيات من داخل مكة المكرمة وخارجها للتعريف بآخر تقنيات شركة جوجل حتى يستفيد منها المطورون في تطبيقاتهم، لافتاً أن شركة وادي مكة فتحت أبوابها لهذا الملتقى الذي يقام لأول مرة خلال هذا العام في المملكة إيمانا من دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس ، بأهمية الدور الذي تقوم به الشركة من خلال الاهتمام بالتقنية وتهيئة المناخ الملائم للمبدعين من أبناء الوطن للالتقاء بخبراء التقنية من أنحاء العالم في صورة واضحة لجهود الجامعة في دعم ريادة الأعمال, التي تنص على “تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية.

من جهته أفاد مسؤول علاقات المطورين والنظام الايكولوجي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركة جوجل, ان إقامة لقاء مطوري قوقل بوادي مكة يهدف إلى مساعدة المطورين الشباب والمبرمجين السعوديين بالتعرف على التكنولوجيا الحديثة في عدة مجالات تقنية منها الذكاء الصناعي والاندوريد وغيرها من التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الهدف من اختيار اقامة هذا اللقاء بوادي مكة هي البيئة المناسبة الموجودة بوادي مكة، مبينا أنه سيتم التعاون مع الشركات الناشئة في وادي مكة لدعم التكنولوجيا المتعلقة بالحج والعمرة وتعريفهم بالتكنولوجيا الحديثة وحل مشاكل المطورين وربط خبراتهم وتوطيد العلاقات مع وادي مكة .