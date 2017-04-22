السعودية للكهرباء تُنظِّم مارثون الدرجات الهوائية لدعم مرضى اضطراب التوحّد

صراحة – الرياض : دعماً منها لمضطربي التوحد وفي إطار برامجها تجاه المجتمع نظّمت الشركة السعودية للكهرباء مارثون الدرجات الهوائية وذلك في ساحات البجيري بمنطقة الدرعية مساء الجمعة بمشاركة كل من هيئة تطوير الرياض والجمعية السعودية للتوحد وفريق دراجتي .

وأوضح الاستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة تأتي الفعالية ضمن سلسلة من برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشركة، ودورها في دعم كافة الأنشطة المجتمعية ورعاية فئاتها المختلفة، خاصة وأن الهدف من إقامة الفعالية هو تقديم الدعم لمرضى اضطراب التوحّد وتوعية المجتمع بكيفية التعامل معهم وتقديم العون لهم.

وأشار الغبيني إلى أن الفعالية شملت عدد من الفعاليات والبرنامج الترفيهية وتواجد الشخصيات الكرتونية وتقديم بعض الفعاليات الفلكلورية التي تستهدف الأطفال والأسرة بالإضافة إلى التعريف بمرض التوحّد من خلال أركان استشارات طبية وتوزيع كتيبات توعوية تبيّن كيفية إشراكهم في المجتمع بسهولة، معرباً عن شكره الخالص للجهات المشاركة والداعمة في الفعالية مضيفاً بأن السعودية للكهرباء تسعى إلى إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية بمنشآتها في مختلف مدن المملكة نظراً لأهميتها وتماشيها مع أهداف الشركة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية.

ومن جهته عبّر المدير العام للجمعية السعودية للتوحد الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة عن شكره للشركة السعودية للكهرباء على إقامتها الفعالية ودعمها لمضطربي التوحد ، وإيمانها بهذه الرسالة الإنسانية الاجتماعية التي لاقت استحسان الحضور، مبيناً أن حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الثالثة عشر للتوعية باضطراب التوحد تقام سنوياً في شهر إبريل وتعد الحملة الثالثة للجمعية، وتهدف إلى توعية المجتمع بهذا الاضطراب السلوكي ، مشيرًا إلى أن اكتشاف المرض كلما كانت مبكراً خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل كلما استطعنا تقديم برامج التدخل المبكر.

جدير بالذكر يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى وتدعم كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع وتدعم كافة فئاته للارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بالإضافة إلى دعمها اللامحدود للمؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والذي يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها.