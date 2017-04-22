“العمل” تطرح مسودة قرار “توطين العمل بالمراكز التجارية” أمام المهتمين في بوابة “معاً”

صراحة – خالد الحسين : دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بالتدرج في توطين العمل بالمراكز التجارية (المولات) عبر الرابط التالي: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19927، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

وتأتي مسودة القرار الوزاري، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مسودة القرار الوزاري تتضمن أهم الممكنات الداعمة لقرار التوطين من خلال دعم رواتب العاملين، ودعم تمويل الراغبين في التملك بمبلغ يصل إلى مليون ريال، ودعم رواتب الملاك بمبلغ يصل إلى 3000 ريال شهرياً، وتوفير النقل والحاضنات للنساء العاملات، وتقديم التدريب والتأهيل المجاني.

وقال أبا الخيل، إن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مسودة القرار، داعياً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، خلال الفترة القادمة للمساهمة في تحسين المشروع.