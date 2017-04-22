ضبط شقة سكنية بحي الربوة تستخدم لتخزين المكسرات والتسالي بطريقة غير صحية

صراحة – خالد الحسين : ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوحدة الرقابة الميدانية بوكالة البلديات الفرعية والضواحي شقة سكنية في حي الربوة تستخدم لتخزين المكسرات والتسالي بطريقة غير صحية.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزه سبيه، أن الفرق الرقابية تحفظت على 1400 كيلو جرام من المكسرات والتسالي المختلفة المخزنة بطريقة غير صحية, وجرى بناءً على ذلك حجزها لتأكد من سلامتها من قبل وكالة الخدمات (إدارة المختبرات)، كما جرى التحفظ على ٤ سيارات كانت تستخدم للتوزيع، لحين انتهاء الاجراءات النظامية، إضافة إلى تحويل ٦ عمال لوحدة الضبط لتطبيق النظام بحقهم.