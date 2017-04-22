القوات الأمريكية تعتقل قيادى داعشى شرقى سوريا

صراحة – وكالات : نفذت القوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي عملية إنزال جوي جديدة خلال الليل في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، واعتقلت ما يسمى بـ”والي الفرات” بتنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي بمحافظة الأنبار فضل عدم للكشف عن اسمه، قوله إن “قوة من القوات الخاصة الأمريكية قامت بعملية إنزال جوي في قرية الباغوز التابعة لمدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق”.

وأضاف المصدر إن “عملية الإنزال انطلقت من قاعدة الأسد” العراقية الواقعة بناحية البغدادي على بعد 90 كيلومترا من الرمادي، التي تتموضع فيها قوات التحالف الدولي.

وأكد أن “العملية أسفرت عن اعتقال ما يسمى بـ”والي الفرات” الذي كان قادما من العراق مستقلا عربة عسكرية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن هوية القيادي في التنظيم.

ويطلق التنظيم تسمية “ولاية الفرات” على المناطق التي تضم مدن عانه وراوه والقائم العراقية، وصولا إلى مدينة البوكمال السورية‎.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش العراقي أو الأمريكي بخصوص العملية.

وكان ضابط رفيع بالجيش العراقي كشف الأسبوع الماضي عن وصول القوات الخاصة الأمريكية إلى “قاعدة الأسد” للقيام بمهام مساندة للقوات العراقية أثناء عمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من تنظيم “داعش”.