أمير مكة يدشن منجم ومصنع الدويحي للذهب بعد غد

صراحة – محمد المحسن : يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الاثنين المقبل منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة معادن، ومشاريع البنية الأساسية للتعدين في المنطقة.

ويعد المنجم أكبر مناجم الذهب في المملكة من حيث الإنتاج حيث يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية للمنجم 180 ألف أوقية من الذهب الصافي وتبلغ مساحته حوالي كيلو متر مربع.

وتشمل مشاريع البنى الأساسية للتعدين في المنطقة مشروع خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الطائف إلى موقع المنجم بطول 450 كلم للاستخدامات الصناعية في استخراج الذهب حيث بلغ استثمار معادن في هذا المشروع 600 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى طريق يربط المنجم بطريق الطائف الرياض السريع بطول 117 كم.

يذكر أن مشروع الدويحي للذهب يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تديرها وتشغلها شركة معادن وفي مقدمتها منجم مهد الذهب التاريخي في منطقة المدينة المنورة، ومنجم بلغة في المدينة المنورة ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة ومنجم الآمار في منطقة الرياض.