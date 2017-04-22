حزب العمال الكردستانى يعلن مسؤوليته عن الهجمات الجديدة شرق تركيا

صراحة – وكالات : أعلنت “قوات الدفاع الشعبي”، الجناح المسلح لـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، مسؤوليتها عن شن سلسلة من الهجمات الجديدة شرق البلاد، قتل فيها 8 جنود أتراك على الأقل.

وأفاد المكتب الإعلامي لـ”القوات” بأن مقاتليها هاجموا، يوم الجمعة، قافلة للجيش التركي في محافظة ديار بكر، وذلك بقصف عربتين عسكريتين بمقذوفات “أر بي جي”، ما أسفر عن مقتل ستة جنود.

وجاء الهجوم بعد يوم من استهداف أفراد “قوات الدفاع الشعبي” مخيما للجيش في محافظة هكاري، والذي خلف مقتل جنديين تركيين.

وبعد استئناف المواجهات بين الحكومة التركية و”حزب العمال الكردستاني”، في يوليو/تموز 2015، أودت هجمات المسلحين الأكراد بحياة نحو 900 عسكري وشرطي، وكذلك أكثر من 300 مدني.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيق أعلق قبل أيام أن قوات الأمن الوطنية نجحت في “تحييد” أكثر من 10 آلاف من عناصر الحزب منذ منتصف عام 2015، وهو رقم وصفه الأكراد بالمبالغ فيه.