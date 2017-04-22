التحالف اليمنى : المليشيا الانقلابية ارتكبت 2723 انتهاكًا ضد المدنيين

صراحة – وكالات : كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم عن أن مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية ارتكبت 2723 انتهاكًا ضد المدنيين في 17 محافظة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 م .

وأوضح التحالف اليمني في نشرته الدورية أن المليشيا الانقلابية قتلت 312 مدنيًا بينهم 47 طفلًا و 24 امرأة، وإصابة 467 آخرين بينهم 129 طفلًا و 63 امرأة .

وأشار إلى أن المليشيا الانقلابية اختطفت وعذبت 1296 مدنيًا بينهم 413 تم إخفاؤهم قسريًا، فيما لقي 12 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في السجون ، لافتًا الانتباه إلى أن من بين المختطفين 42 طفلًا و 6 نساء و 80 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا و 14 رجل أعمال و 10 منظمات مجتمع مدني و 194 من فئات العمال و 14 من وجاهات المجتمع و 14 كادرًا طبيًا .

وأكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية على المنشآت العامة والخاصة بلغت 648 بينها 122 منشأة عامة و 526 منشأة خاصة .