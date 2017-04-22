اعتقال مسلح بسكين في محطة قطارات بباريس

صراحة – وكالات : أوقفت شرطة باريس رجلا مسلحا بسكين حاول الاقتراب من دورية للشرطة في محطة قطارات “غار دو نور”.

ذكرت قناة BFMTV الفرنسية أن الرجل لم يبد أي مقاومة أثناء توقيفه، مبررا أنه حمل سكينا للدفاع عن النفس “خوفا على حياته”.

وأثار الحادث قلق الكثير من المسافرين الذين شاهدوا الواقعة لدرجة أن بعضهم ألقوا أمتعتهم على الأرض ولاذوا بالفرار مذعورين.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المحطة وقامت بإخلائها جزئيا.

ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك.

يأتي الحدث هذا بعد يومين من مقتل شرطي بهجوم مسلح وقع في جادة الشانزيليزيه وسط العاصمة الفرنسية وتبناه تنظيم “داعش”.