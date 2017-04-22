مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مركزاً لتوفير الأطراف الصناعية في مأرب

صراحة – واس : دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مأرب عمل مركز الأطراف الصناعية المخصص لمن فقدوا أطرافهم من الأشقاء اليمنيين.

ويقدم المركز خدماته مستهدفا توفير أطرافا صناعية ذات جودة عالية للمصابين وتدريب الكوادر اليمنية المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية اليمنية لضمان توطين الخدمات واستدامتها وذلك من خلال منظمة أطباء عبر القارات التركية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية ممثلة بهيئة مستشفى مأرب العام.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية والتي بلغت حتى مطلع شهر أبريل الجاري 124 مشروعًا نفذها المركز بكافة المحافظات اليمنية بمشاركة 81 شريكًا أممياً ومحلياً ، وتعد امتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.