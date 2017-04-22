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22 أبريل, 2017   3082

الجيش العراقي يعتقل شيخ عشيرة وآمر فوج ومعاونه بالحشد العشائري

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صراحة – وكالات : كشف آمر لواء قضاء الكرمة بالحشد العشائري بمحافظة الأنبار عن اعتقال الجيش أحد شيوخ عشيرة الحلابسة وآمر فوج الرشاد بالحشد ومعاونه، مهددا بحل الحشد في القضاء إذا لم يتم إطلاق سراحهم.

وقال العقيد خميس بحر، آمر لواء الكرمة بالحشد العشائري في الأنبار، لـ”السومرية نيوز”: ” إن قوة من الجيش العراقي بالفرقة 14 اعتقلت اليوم، أحد شيوخ ووجهاء عشيرة الحلابسة في قضاء الكرمة (53 كم شرق الرمادي)، هو الشيخ منذر عبد العزيز الحلبوسي”.

وأضاف بحر إن “القوة اعتقلت أيضا آمر فوج الرشاد بالحشد العشائري المقدم سمير اللهيبي، ومعاونه الرائد علي عبد زيد، واحد مقاتلي الحشد العشائري”.

وطالب العقيد خميس بحر بإطلاق سراح المعتقلين، مشددا على أن “عملية اعتقالهم تمت بناء على تهم كيدية ودون التنسيق مع لواء الكرمة بالحشد العشائري”.

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