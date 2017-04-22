انطلاق فعاليات مون فيم “جنودنا أمننا” الجمعة القادمة

صراحة – الرياض: انطلاقاً من مبدأ تطوير وخدمة المجتمع يتجدد بريق فعاليات مشروع مون فيم بعنوان ”جنودنا أمننا” تحت إشراف مؤسس المشروع صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمركز الملك فهد الثقافي وذلك في يوم الجمعة القادم، بتاريخ 1438/8/2هـ الموافق 2017/4/28م من الساعة الثانية حتى الحادية عشر مساءً علماً بأن مشروع “مون فيم” يتضمن العديد من الأنشطة الموجهة للطفل والعائلة وذلك بمشاركة أطفال مون فيم المشتركين من خلال الفنون والحرف، المأكولات والمشروبات، تصميم الأزياء، التصوير الفوتغرافي، الألعاب، العلوم، الإعلام، والأداء المسرحي والدراما. والاستفادة من أنشطة الفعالية بجميع أشكالها التي تسمح للأطفال بقضاء يوم عائلي ممتع مع أسرهم.

ويهدف مشروع “مون فيم” إلى بناء الطفل لمواجهة مستقبله واكتشاف قدراته ومواهبه وعمل مشروعه الخاص بمنزله مما يجعل أسرة الطفل تكتشف مواهب طفلها وتصقلها، كما يهدف المشروع أيضاً إلى غرس مفهوم أهمية الوقت واستغلاله في ترتيب جدوله اليومي وبناء الشخصية الريادية لدى الطفل وإيجاد الوقت المناسب لعمل مشروعه من غير أية ضغوط بالتالي يتكون لدى الطفل شغف التعلم والإبداع واستغلال وقت الفراغ بما ينفعه وتعزيز الحس بالمسؤولية الاجتماعية وحس العطاء، كما يقوم الطفل بتسعير مشروعه وبيعه في الفعالية بإشراف الأهل ومتابعة إدارة مون فيم وذلك في بازار مخصص لهم وهنا يكون الطفل اكتسب خبرة الحياة العملية وكيفية البداية بالمشاريع.

كما يتشرف مشروع مون فيم ويفتخر بإقامة فعالية “جنودنا أمننا” التي تهدف إلى إبراز الدور الفعال الذي يقوم به الجنود في سبيل حماية وطننا الغالي، إضافة إلى كونها وقفة احترام ووفاء ودعم لجنودنا البواسل. حيث يقدم أطفال مون فيم المشاركين في فئة الدراما عرضاً مسرحياً مميزاً عن دور جنودنا الأبطال بالاضافة إلى أدائهم العرضة السعودية.

وسيشارك في الفعالية العديد من الأركان التي تعرض الملابس والعطورات والاكسسورات المميزة، إضافة إلى اختيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات والقهوة والحلويات من المطابخ المحلية والعالمية. الجدير بالذكر أن جميع ريع هذه الفعالية سيذهب إلى جمعية بنيان الخيرية للتنمية الأسرية.