جامعة القصيم تنظم الملتقى الثالث لريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني الأربعاء المقبل

صراحة – واس : تنظم جامعة القصيم ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة بالمقر الرئيسي للجامعة يوم الأربعاء المقبل الملتقى الثالث لريادة الأعمال بعنوان “المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. المحفزات والتحديات”، الذي يهدف إلى تشخيص واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها، إضافة الى محفزات ريادة الأعمال النسائية وفق رؤية ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب عميد كلية الاقتصاد والإدارة أن النسخة الثالثة من الملتقى تأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا، لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما ستساهم في توفير الاستقلالية لأصحاب المشروعات، وضمان مستوى مقبول من الدخل لهم.

وبين أن الملتقى يهـدف إلى دراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة الخطـط المقترحـة لتحقيـق الأهـداف الاستراتيجيـة للرؤيـة لرفع مساهمـة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الدخل القومي من ٢٠ % إلى ٣٥ %، وخفض معدل البطالة من 11.6 % إلى ما يقارب 7% فقط ، مؤكدًا أن الملتقى سيحفز الرواد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمشروعاتهم وتطويرها بما يجعل منها مشروعات وطنية عملاقة في المستقبل، حيث سيتعرفون في الملتقى على دور التقنية الحديثة في نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستشراف منظومة متكاملة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة .

ويشهد الملتقى أربع جلسات عامة تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين والمسؤولين، حيث سيتحدث في الجلسة الرئيسية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ، حول دور هذه المنشآت في النهوض بالاقتصاد الوطني في كثير من دول العالم، وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة.

ويأتي الملتقى في إطار اهتمام الجامعة بدعم فئات المجتمع، والسعي لتفعيل رؤية المملكة 2030، في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، بما يساهم في صنع مستقبل أكثر ازدهارًا بزيادة مستوى دخل الفرد، والقضاء على البطالة.