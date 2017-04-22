خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي

صراحة-واس:صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمعالي رئيس الديوان الملكي باعتماد إنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).
وفيما يلي نصه:
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اعتمدوا الآتي:
أولاً: إنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.
ثانياً: إحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).
ثالثاً: يرأس مستشار الأمن الوطني المركز المشار إليه في ( أولاً ).
وإكمال ما يلزم بموجبه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 170
التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ / 171
التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.