خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي

صراحة-واس:صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمعالي رئيس الديوان الملكي باعتماد إنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).

وفيما يلي نصه:

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اعتمدوا الآتي:

أولاً: إنشاء مركز باسم ( مركز الأمن الوطني ) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.

ثانياً: إحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).

ثالثاً: يرأس مستشار الأمن الوطني المركز المشار إليه في ( أولاً ).

وإكمال ما يلزم بموجبه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 170

التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 171

التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.