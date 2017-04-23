بدء الاستعدادات النهائية لتنظيم مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم

صراحة – محمد المحسن : بدأت الاستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثامنة من مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسيفيك ودول اسيا الوسطى والشرقية, التي تنظمها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، والملحقية الدينية بالسفارة السعودية في جاكرتا، وذلك خلال الفترة من 1 -4 مايو القادم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا .

ويستعد متنافسون يمثلون 25 دولة من آسيا والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية للمشاركة في المرحلة الختامية من هذه الدورة التي تشهد منافسة شديدة وتفاعلاً مميزاً من الهيئات الإسلامية في دول المنطقة عطفاً على النجاحات التي حققتها الدورات السابقة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية, عن اعتزازه بتواصل رسالة هذه المسابقة الرائدة، ونجاحها في تحقيق رؤية مؤسسها الفقيد الغالي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ, كملتقى لخدمة كتاب الله الكريم، ونشره في العالم، والعمل على تطبيق السنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة .

وأوضح سموه, أن مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية تواصل تبنى هذه المسابقة كأحد أهم البرامج الدينية والثقافية التي تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، وتسهم في بناء جسور من التعاون وعلاقات الاخوة مع الشعوب والجاليات الإسلامية في مناطق العالم المختلفة .

هذا وتقام تصفيات المسابقة تحت اشراف لجنة تحكيم خاصة من قبل الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والاوقاف بالمملكة العربية السعودية, ووفرت لها المؤسسة مقومات الاستمرار والنجاح كافة.

وتضم المسابقة, خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية، وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج.

ويشارك في فعاليات هذه الدورة أكثر من 120متسابقاً يمثلون 25 دولة من دول آسيان والباسيفيك هي: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وتايلاند وبروناي ولاوس وتيمور الشرقية ومينمار واستراليا ونيوزيلندا وأوزبكستان وكيرغيستان وطاجكستان وكازاخستان وكوريا الجنوبية و كمبوديا وروسيا و البوسنة وكرواتيا والصين وهونج كونج واليابان وتايوان و بابونوجيني.

ويقام الحفل الختامي في العاصمة جاكرتا وسط اهتمام اعلامي مميز وحضور لافت لمسؤولين كبار في الحكومة الإندونيسية وعلماء مسلمين من معظم الدول المشاركة الأمر الذي يجسد أهمية برنامج المسابقة، ووصول رسالتها الى أبناء الدول المشاركة بكونهم جزء أصيل من الأمة الإسلامية.

يذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القران الكريم والسنة النبوية على المستوي الوطني الإندونيسي, قد اختتمت أعمالها بحضور عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الإندونيسية وأعضاء مجلس الشورى المعتمدين, وسفير خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا والملحق الديني في السفارة, وقد حظيت هذه المسابقة بمشاركة 161 حافظا لكتاب الله و30 حافظة من مختلف المعاهد والكليات ومدارس القران في إندونيسيا.