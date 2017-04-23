ضبط المعتدين على رجل مرور وهو يقوم بتأدية عمله بمحافظة طريف

: صراحة – خالد الحسين

‎ أعلنت الإدارة العامة للمرور بأنه وبالتعاون مع شرطة محافظة طريف ، تم بفضل الله القبض على الأشخاص الذين ظهروا فى مقطع فيديو ، وهم يعتدون على رجل مرور وهو يقوم بتأدية عمله

‎وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور ‎العقيد طارق الربيعان أنه تم القبض على الأشخاص ومن ضمنهم السائق الهارب والمتسبب في هذا الإعتداء خلال وقت وجيز من حدوث الإعتداء حيث جرى إيقافهم لإستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم عرضهم على جهة الإختصاص .

‎الإدارة العامة للمرور تؤكد بأنها ستقف بحزم ضد المخالفين والمتجاوزين وستطبق عليهم أشد العقوبات النظامية.