ميليشيا الانقلابيين تحتجز قافلة مساعدات في محافظة الحديدة اليمنية

صراحة – واس : أقدمت مليشيا الانقلابيين في اليمن على احتجاز قافلة مساعدات مخصصة لمحافظة تعز في منطقة كيلو 16 التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد بيان صادر عن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز أن القافلة المكونة من 200 شاحنة تحمل مواد إغاثة مخصصة لـــ 12 مديرية في تعز، معرباً عن إدانته استمرار الانقلابيين في احتجاز قوافل الإغاثة.
وناشد البيان الذي بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، المنظمات الدولية الإنسانية كافة بالتخاطب والضغط على الانقلابيين بسرعة الإفراج عن قافلة الإغاثة المحتجزة ، مطالباً في ذات الوقت برنامج الغذاء العالمي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ، جيمي ماكغولدريك، بتغيير مسار ترحيل الإغاثة لمحافظة تعز عبر مناطق آمنة تضمن الاستمرار بوصولها إلى المستحقين عبر المنفذ الوحيد والآمن المتمثل بميناء عدن.