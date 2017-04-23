حريق غابات يهدد ألفي منزل في جنوب غرب فلوريدا

صراحة – وكالات : أدى حريق غابات في جنوب غرب فلوريدا لإصدار أوامر إخلاء لقرابة ألفي منزل يوم الجمعة مما دفع الحاكم لنشر قوات الحرس الوطني لمساعدة السكان الفارين من النيران.

وقال كلارك ريالس وهو مسؤول رفيع في هيئة غابات فلوريدا عبر الهاتف إن النيران أدت إلى تفحم قرابة 4800 فدان في مقاطعة كولير وأجبرت السكان على إخلاء منازلهم في منطقة جولدن جيت إيستايت في نابلس.

وأضاف ريالس في مؤتمر صحفي مساء الجمعة إن النيران دمرت تسعة منازل. وعانى شخص واحد من إصابات طفيفة جراء النيران.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في بيان بعد اجتماع مع مسؤولي الإطفاء في المنطقة “هذه النيران خطيرة وإذا كنت في مكان الإجلاء لا تمكث في منزلك”.

وقال تشيف كينجمان شولد من إدارة الإطفاء في نابلس الكبرى إن بعض الأشخاص رفضوا طلبات إخلاء منازلهم.

وقال شولد لوسائل إعلام مساء الجمعة “لسوء الحظ يوجد أشخاص كثيرون في منازلهم في مناطق الإجلاء وأشدد على أنهم في حاجة إلى الإجلاء.”

واندلع حريق أصغر في مقاطعة كولير يوم الخميس وانتشر عبر 142 هكتارا. وقال الحاكم عند أمره بنشر قوات الحرس الوطني في فلوريدا إنه سمح باستخدام خمس طائرات هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك للمساعدة في جهود الإطفاء.

وتأتي هذه الحرائق في أعقاب سلسلة أخرى من الحرائق اشتعلت هذا الشهر في فلوريدا التي تعاني من الجفاف مما دفع سكوت إلى إعلان حالة الطوارئ في 11 أبريل نيسان.