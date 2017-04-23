طالبتان من تعليم تبوك تحققان المركز الأول في البحث العلمي في “ابتكار الكويت”

صراحة – خالد الحسين : حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك المركز الأول في البحث العلمي في مسابقة “ابتكار الكويت” بعد تمثيل المملكة العربية السعودية من خلال الفريق المكون من الطالبتين بالمرحلة المتوسطة ” نوف اليوسف و ميمونة أبو حوسة” من مدارس الملك عبدالعزيز، وأوضحت منسقة المشروع المشرفة بإدارة النشاط خلود الحربي أنه بعد تحكيم جميع الأعمال المقدمة من جميع دول الخليج في دولة الكويت فازت المملكة ممثلة بتعليم تبوك بالمركز الأول كأفضل بحث علمي للمرحلة المتوسطة على مشاركتها في فئة مشروع مبتكر وكان بعنوان” تحسين البوليمرات المعاد تدويرها من المخلفات الإلكترونية”والذي يهدف إلى الاستفادة من المخلفات الإلكترونية عن طريق إعادة تدويرها واستعمالها في صور أخرى.

وقدمت الحربي التهنئة للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف ولمساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان ولمديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح وللطالبتين وأسرتيهما .