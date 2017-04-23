“العمل” تطلق مشروع فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية لحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية

صراحة – فيصل القحطانى : سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود عمل تلك العمالة، أطلقت الوزارة مشروعاً لفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية تضمن تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المشروع يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز المبادئ الحقوقية في المملكة.

وبين أبا الخيل، أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل العمالة المنزلية الموجودة على أرض المملكة، مضيفاً أن المشروع يُلزم صاحب العمل بتوثيق عقد التوظيف إلكترونياً عبر موقع “مساند”، وتحديد الأجر الشهري للعامل، ثم بفتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية على الرابط www.musaned.gov.sa.

وجدد أبا الخيل، دعوته لكافة عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم بشأن العمالة المنزلية، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات؛ ومنها التقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء 19911.