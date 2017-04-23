“التخصصات الصحية” تحتفي بتخريج 1200 طبيباً وصيدلانياً فى الشهر المقبل

صراحة – واس : تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في التاسع من مايو المقبل، بتخريج 1200 من الأطباء والصيادلة والممرضين يمثلون الدفعة 20 ، الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, وذلك في الصالات الخضراء بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان أن الاحتفاء بالخريجين هو تتويج لمسيرة علمية تلقى خلالها الخريجين العلم والمهارة التي سيتسلحون بها في ممارسة الطب وخدمة المجتمع، حيث تنتظر الهيئة من الخريجين وزملاؤهم الذين سبقوهم الكثير لخدمة وطنهم ومجتمعهم والارتقاء بالقطاع الصحي إلى مصاف الدول المتقدمة في الطب، خصوصاً وأن المملكة تملك الكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى مستوى وتثق دائماً بقدرات الممارس الصحي السعودي الذي يسعى دائماً إلى تطوير أدواته ويعمل بجد لخدمة وطنه ورفع مستوى الخدمة الصحية، ويسعى جاهداً إلى مواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.

وأشار الزهيان إلى ما تحقق من إنجازات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من حيث إطلاق خطتها الاستراتيجية وعقدها للكثير من الشراكات والاتفاقيات في مجال التدريب والتعليم الصحي للسعي نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، حيث تبذل الهيئة جهوداً كبيرة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع الصحي في المملكة.