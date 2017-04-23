قطاع الحرف اليدوية… ( 5 ) سنوات من البرامج لنقل الحرفيين من الضمان إلى الأمان والاستثمار

صراحة-الرياض:أتم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا العام عامه الخامس بجملة من الإنجازات لتنظيم وتطوير هذا القطاع تحت شعار ” نقل الأسر من الضمان إلى الأمان والاستثمار”.

وجاء تأسيس البرنامج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1433هـ بإقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية.

وتعد الحرف اليدوية مشروع اقتصادي وتنموي يعول عليه كثيرا في ايجاد فرص العمل والتنمية المحلية مع المحافظة على عنصر ثقافي مهم ومكون اساس في الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والانتماء الوطني.

وتمكن البرنامج خلال سنواته الخمس من تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الحرفيين، ودعمهم بإشراكهم في المعارض والمجمعات التجارية، إضافة إلى إدخال منتجاتهم في الفنادق، وتسويقها الكترونيا، ودعم الحرفيين والحرفيات بالقروض لمشاريعهم الصغيرة، وتشجيعهم بالجوائز المختلفة.

وبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للحرفيين والحرفيات حتى الآن 3202 حرفي وحرفية، من مناطق المملكة المختلفة، معظمهم من المنطقة الشرقية.

ويمثل السجل الوطني قاعدة بيانات متكاملة تشمل الاسم ورقم السجل المدني والعمر وجنس الحرفي وجميع المعلومات الأساسية لتكون مرجعاً للبرنامج، بحيث يسلم لكل حرفي بطاقة تعريفية يستخدمها في المشاركات ويجري تحديثها بشكل دوري.

وأعلن البرنامج عن إصدار “بطاقة الحرفي” تسلم لجميع الحرفيين المسجلين عبر فروع الهيئة الـ 16 في مختلف مناطق المملكة، كما تم إنشاء مراكز للإبداع الحرفي في مناطق المملكة وصلت حتى الآن إلى 27 مركزا تمثل أحد مبادرات البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، حيث يهدف البرنامج لإيجاد موقع متكامل وشامل ليكون محور العمل الحرفي في المناطق والمدن الرئيسية، ويشمل مركز الابداع الحرفي على أنشطة متعددة للتدريب وتطوير المنتجات والتسويق والمبيعات لمنتجات الحرف اليدوية كما يحرص البرنامج على أن إيجاد مراكز الابداع ضمن المواقع والمسارات السياحية ليتكمن السائح من الاستمتاع بعروض الحرفيين الحية وهم يمارسون حرفهم.

ومن هذه المراكز مركز الابداع الحرفي بالبيوت الطينية في مركز الملك عبدالعزيز بالرياض، ومركز الإبداع الحرفي بالغاط وسوق المسوكف بعنيزة الذي يحوي على 50 محل، وكذلك سوق الأسر المنتجة بمدينة جازان الذي يحوي على 51 محل.

وشهد سوق حي طريف في الدرعية عمل لبارع من خلال انشاء سوقين من 93 محل، وايضا مركز الإبداع الحرفي بقصر أبا السعود الذي درب له 60 حرفي وحرفية للعمل فيه، وغيرها من الاسواق الاثرية والتاريخية الذي من المتوقع ان يصل عدد الحرفين فيها قرابة 500 حرفي وحرفية.

وتم طرح عدد من المشروعات وبانتظار الترسية على الشركات الوطنية، ومنها تشغيل وتطوير الاعمال الحرفية في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة ومركز الحرف والتراث الوطني ببريدة، وكذلك تشغيل وتطوير الاعمال الحرفية في مركز الزوار بقرية رجال المع التراثية بمنطقة عسير وقصر الامارة التاريخي بمنطقة نجران، ومشروع تشغيل وتطوير الاعمال الحرفية في محطة سكة حديد الحجاز وبيت البابطين التراثي بمنطقة المدينة المنورة، وايضا تطوير الاعمال الحرفية بمركز الابداع الحرفي بالبيوت الطينية بمدينة الرياض، و دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، ومشروع تشغيل مركز الابداع الحرفي بسوق الحرفيين بالأحساء.

وضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني وفي إطار برنامج “برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة”, تم اعتماد الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، التي تتولى دعم وتطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية بمناطق المملكة، والقيام بجميع الاعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط المختلفة التي تتفق مع غرض الشركة