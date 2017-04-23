فلكية جدة : هلال القمر قرب الزهرة … فجر الاثنين

صراحة-جدة:قالت الجمعية الفلكية بجدة ان هلال قمر نهاية شهر رجب سيقع بالقرب من كوكب الزهرة بالافق الشرقي قبل شروق شمس الاثنين 24 ابريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والمنطقة العربية .

واوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : ان القمر والزهرة يقعان في تريتيب ثاني وثالث المع الجسام بقبة السماء على التوالي لذلك يمكن رؤيتهما حتى بعد ان تصبح السماء مضاءة بنور شمس الصباح في منظر جميل .

وعند استخدام المنظار الثنائي العينية يمكن القيام مسح للخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الابعاد لتضاريس سطح القمر ، وعند رصد كوكب الزهرة حاليا من خلال تلسكوب صغير سيظهر كهلال قرصه مضاء بنسبة 21 % بنور الشمس ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الاصغر وبشكل اسرع حول الشمس فخلال الفترة المقبلة وعند مراقبته عبر التلسكوب فان حجمه الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعادة عن الارض ولكن سوف تزداد اضاءه قرصه وتستمر في الزيادة تدريجيا حتى يصبح في النهاية مثل البدر من خلال التلسكوب فقط مطلع ديسمبر المقبل .

وكان كوكب الزهرة غادر سماء المساء وانتقل الى سماء الفجر بالتزامن مع حدوث الاعتدال الربيعي بالنصف الشمالي للكرة الارضية في 20 مارس الماضي .

جدير بالذكر ان القمر سيصل مرحلة المحاق ” الاقتران ” لشهر شعبان يوم الاربعاء 26 ابريل عند الساعه3:17 عصرا بالتوقيت المحلي .