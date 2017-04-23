الحملة الوطنية السعودية تستمر بتقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين في الداخل السوري

صراحة-الرياض:تستمر الحملة الوطنية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب مؤخراً ضمن مبادرة الحملة “لأجلك يا حلب” على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديداً في مخيمات باب السلامة وباب الهوى مستهدفة أكثر من 28268 أسرة سورية وزعت عليها حقيبة العناية الشخصية ضمن برنامجها الصحي “شقيقي صحتك غالية “.

ونوه مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة التركية والمتمثلة بهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في إدخال المساعدات الإغاثية السعودية للداخل السوري ، مضيفاً أن التوزيعات تسير بطريقه منظمة ومن خلال آلية معده مسبقاً ليستفيد من هذه المساعدات أكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين هناك.

من جهته أوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية ، مؤكداً أن الحملة السعودية تولي المشاريع الإغاثية بكافة محاورها الاهتمام الكبير حيث تتبنى الحملة المشاريع الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية.