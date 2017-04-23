مستشفى عيون الجواء ينهي معاناة مريض من ضعف وتأكل عضم الهلالية

صراجة-القصيم:أنهى الفريق الطبي في مستشفى عيون الجواء العام معاناة مريض من ضعف وتآكل بعضمة الهلالية بالرسغ الايمن حيث تم إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح – ولله الحمد- .

وكان المريض قد راجع المستشفى يشكو من ألم بالساعد الأيمن ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ضعف وتآكل بالعظمة الهلالية للساعد الأيمن ، حيث أجرى العملية فريق طبي من قسمي العظام والعمليات بالمستشفى ، وقد تمكن الفريق الطبي خلال العملية من إجراء تقصير لعضمة الساعد الايمن وتثبيته بشرائح ومسامير بعد أن إستغرقت العملية حوالي ساعتين ، فيما غادر المريض من المستشفى بعد ثماثله للشفاء ولله الحمد .