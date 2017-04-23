سمو ولي العهد يوجه بتحديث التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق بالهيئة العليا للأمن الصناعي

صراحة-واس:وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، بتحديث التعليمات الأمنية ( SEG ) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق ( SAF ) بما يتفق مع المستجدات والأوضاع الأمنية ، ويتلاءم مع تنوع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة من بترولية، وصناعية، وخدمية ، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في التصدي للمخططات الإرهابية والاستراتيجيات التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن – حماه الله -، واستهداف المنشآت الحيوية التي بعد الله يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.

وقد تم إعداد هذه التعليمات مع مراعاة تماشيها مع أحدث التقنيات، كما تم إعدادها وفق أحدث المراجع العلمية العالمية المتعلقة بالأمن والسلامة، التي بلغ عددها أكثر من (350 ) مرجعاً علمياً تناولت المخاطر المختلفة، ووضعت الحلول الكفيلة بمواجهتها بإذن الله .

وقد صدرت موافقة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، باعتمادها وصدرت القرارات الوزارية الخاصة بها. وستقوم الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بإنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، وذلك بمتابعة تطبيقها في المنشآت كافة للاطمئنان على أمنها وسلامتها ومنسوبيها.