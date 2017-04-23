(#تأكد أن #دربك_خضر) توصي بمرعاة عوامل السلامة للإطارات

صراحة-الرياض:نصحت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتعريف ببطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات، تحت مسمى (#تأكد أن #دربك_خضر) بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وقالت الحملة: إنه للمحافظة على الإطار بحالة جيده يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، وإتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة.

كما دعت الحملة إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، موضحة أن لجميع الإطارات الموجودة بالمملكة تاريخ إنتاج عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع فمثلا الرقم 4215 فأن الرقم 42 يدل على الأسبوع (42)، أما الرقم الثالث والرابع 15 فيدلان على سنة الصنع 2015م كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار.

وبينت حملة (#تأكد أن #دربك_خضر) أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار انخفاض أو ارتفاع ضغط النفخ للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات, وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات, والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة, واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة, وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.

كما نصحت حملة (#تأكد أن #دربك_خضر) بتحميل تطبيق (تأكد) على الهاتف الجوال، الذي طوّرته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات “بطاقات كفاءة الطاقة على الإطارات” في حال الرغبة بشرائها.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للحملات التوعوية التي انطلقت منذ 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

ويهدف تطبيق (تأكد) إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعُتمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في خفض ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والاطارات، وذلك من خلال تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية، ويساعد المستهلك في التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود، وبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها.

ويعمل التطبيق على مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل: المكيفات، والثلاجات، والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، والإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج “تأكد” من متجر البرامج لأنظمة التشغيل (الايفون) و (الاندرويد) ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة.

يذكر أن رمز الاستجابة السريع “QR code” هو نوع من مصفوفة الرموز، ويتكون من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، حيث يمكن أن تتضمن المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات.