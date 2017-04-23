فريق التحول الرقمي بأمانة المنطقة الشرقية يدرب 1200 موظف وقيادي خلال أربعة أشهر

صراحة-الرياض:عقدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة المنطقة الشرقية أكثر من 100 دورة تدريبية وورشة عمل وتم تدريب أكثر من 1200 من الموظفين الرجال والنساء خلال الأربعة أشهر الماضية بفريق من الشباب السعودي الكفؤ .

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن إدارة تقنية المعلومات مستمرة بعقد الدورات التدريبية وورش العمل والني تتضمن سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية لقيادات الأمانة وموظفيها بالوكالات والبلديات والادارات لاطلاعهم وتدريبهم على المنظومة والخدمات الإلكترونية،

وأشار الى أن الهدف من الدورات هو دعم التحول الرقمي بشكل عملي وتسريعه من خلال استخدام تقنية المعلومات لتوحيد الإجراءات والأتمتة وتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) وتقديم الخدمات الالكترونية لعموم المستفيدين من خدمات الامانة بمختلف الجهات التابعة للأمانة، لتحقيق مفهوم (أمانة بلا مراجعين) وتأتي هذه الجولات التدريبية الكبيرة لما يمثله القيادات من قدوة ونبراس لمنسوبي الأمانة ودعامة لمسيرة التغيير والتحول الرقمي بما يمتلكونه من خبرات مديدة وممارسات تنفيذية.

وأبان أن الدورات انطلقت بتدريب مجموعة من مدراء مكاتب رؤساء الادارات والبلديات بهدف تسريع ودعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق مفهوم (أمانة بلا مراجعين) وكذلك تم تدريب عدد من منسوبات الأمانة من الفرق والمكاتب النسائية والهندسية والمقاولين وتستهدف الإدارة العام لتقنية المعلومات جميع منسوبي الأمانة بمختلف الإدارات والبلديات المرتبطة بالأمانة والجهات التي تشترك بخدمات الأمانة.

ونوه المهندس العرادي أن ذلك يأتي في ظل توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لكافة منسوبي الأمانة بمختلف القطاعات لاستخدام تقنية المعلومات والتيسير على المستفيدين والارتقاء بخدماتهم والتحول الرقمي لتحقيق مفهوم المدن الذكية ودعى الجبير كافة المستفيدين للاستمرار باستخدام قنوات الخدمات الإلكترونية وابداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بهدف التحسين المستمر لها ورفع مستوى الجودة أكثر، مؤكدا على استمرارية عملية التطوير واطلاق الخدمات وكل ما من شأنه التيسير على المستفيدين وراحتهم

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