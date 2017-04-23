مدير “تعليم الجوف” يدشن مبادرات لرفع كفاءة المعلمات وتحسين مهارة القراءة والإملاء

صراحة-سكاكا:دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم مبادرتي رفع كفاءة أداء المعلمات في استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، وتحسين مهارة القراءة والإملاء، وذلك ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ومن خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقال السالم أن الإدارة تدعم أي مبادرة تعليمية وتربوية ترفع من كفاءة المعلم، إيماناً بدور المعلم الرئيسي في الارتقاء بعملية التعلم لدى الطالب، وأضاف: “لاشك فيه أن إدارة تطوير المدارس تسعى باستمرار في وضع الأسس والمعايير وتقوم بعملية البناء المستمر في الميدان التعليمي”.

ومن جانبها، شكرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كسّاب الشايع مديرة إدارة التطوير ومنسوباتها ومشرفات الإدارات والأقسام على تعاونهن بتنفيذ المبادرتين، ونشر الوعي في المجتمع التربوي حول استراتيجيات التدريس، بما ينهض بالعملية التعليمية والتربوية ويرتقي بتحصيل الطالبات.

وأوضحت مديرة إدارة وحدة تطوير المدارس “بنات” الأستاذة أمل بنت عقلاء المصبح أن المبادرات تهدف إلى إكساب المعلمات مهارات تطبيق الاستراتيجيات الحديثة بما يتناسب مع الموقف التعليمي، وبيان عوائدها على عملية التعلم مع إثارة الدافعية وتهيئة البيئة الصفية للمعلمة لتطبيق الاستراتيجيات الحديثة بشكل فعال، وتحسين مستوى الطالبات وكذلك أداء أعضاء المجتمع المدرسي في دعم القراءة والإملاء.