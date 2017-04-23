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23 أبريل, 2017   3151

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله الرياض

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صراحة-واس:وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد ظهر اليوم، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.
كما كان في استقبال فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.
وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

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