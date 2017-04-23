أمير عسير يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير, بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر العماري .

وفي بداية اللقاء قدم العماري, تقريراً مفصلاً عن أعمال الفرع والمناشط الدعوية منذ بداية العام الهجري الحالي, التي بلغت 4588 منشطاً دعوياً، إضافة إلى لمحة عن الجولة التي قام بها الفرع لمحافظة ظهران الجنوب الشهر الماضي، التي اشتملت على زيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم حقيبة الجندي المرابط لهم .

وأشار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة, إلى أن من أبرز الأنشطة الدعوية التي نفذت في الحد الجنوبي، إلقاء الخطب والكلمات التوجيهية من قبل عدد من الدعاة في مساجد وجوامع المناطق الحدودية .

وعبّر الشيخ العماري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على مايوليه من حرص واهتمام بالغ بالمناشط الدعوية في المنطقة .