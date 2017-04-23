رئيس ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الدعوى الكترونياً

صراحة-الرياض:أصدر معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, قراراً يقضي ببدء تقديم الدعوى إلكترونياً أمام محاكم الديوان، بحيث يبدأ تطبيقه تدريجياً على الدعاوى التجارية.

ويأتي اطلاق هذه الخدمة المتقدمة تقنياً والميسّرة خدمياً, بعد أسابيع من قرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية بما لا يزيد عن ثلاث جلسات، كما تتيح هذه الخدمة لطالب قيد الدعوى، تقديم طلبات القيد الكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية, والقواعد المرسومة في الخدمة, وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

وواكب هذا القرار, قيام الإدارة المعنية بديوان المظالم بتحديد عددٍ من الخطوات للدخول للخدمة وهي: الدخول لنظام مُعين عن طريق الرابط Eservices/jsportal.bog.gov, واختيار الخدمات القضائية, وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور, وإدخال رمز التحقق المرسل للجوال, واختيار خدمة تقديم دعوى من القائمة.

وتمتاز خدمة تقديم الدعوى، بتوفير الوقت والجهد في تقديم طلبات قيد الدعوى, والاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى, إضافة إلى إمكانية إرفاق جميع مستندات الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة, وإمكانية إقامة الدعوى سواء كان المستخدم لنظام مُعين أصيلاً أو وكيلاً, إلى جانب سرعة دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل الأطراف, وتيسير إجراءات مراجعة البيانات المقدمة من المدعين لقيد الدعاوى الإدارية والتجارية.

يذكر أن انطلاق هذه الخدمة جاء بناءً على توجيه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، لتطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الديوان ومحاكمه, تحقيقاً لقضاء عادل وناجز، وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية ديوان المظالم 2020، وذلك في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -.