قوات أمن المنشآت تعلن فتح باب القبول على رتبتي جندي وجندي أول

صراحة-الرياض:أعلنت قوات أمن المنشآت عن فتح باب القبول على رتبتي جندي وجندي أول .

واشتطرت أمن المنشآت للقبول ,أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة,وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية ,حيث أن لا يقل طوله عن 170 ( سم ) وأن يتناسب الطول مع الوزن ,وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية , وأن لا يكون موظف بأي جهة حكومية أو أهلية ولم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والإجراءات الأخرى.

كما اشتطرت قوات أمن المنشآت على أن تتوفر لدى طالب الالتحاق المؤهلات العلمية المطلوبة الشهادة الثانوية أو دبلوم لا يقل عن سنة والقبول لدورة التأهيل للفرد الأساسي (تدخل سريع) أشهر , بعد الثانوي لرتبة جندي أول وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها , والشهادة الثانوية أو ما يعادلها (علمي – شرعي – تجارية – صناعية- فنية-المعهد العلمي) لرتبة جندي .

ويتم فتح باب التسجيل لطالبي الالتحاق الذين تتوفر فيهم الشروط المعلنة عن طريق موقع القوات على الإنترنت (www.fsf.gov.sa) من الساعة 12:00 ظهراً يوم الأحد 26/ 7/ 1438هـ إلى الساعة 12:00ليلاً يوم الخميس 1/ 8/ 1438هـ ويتم إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة ولن ينظر في الطلبات غير المستوفية .

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