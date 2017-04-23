تعليم المذنب يختتم البرنامج التدريبي ” كيفية إعداد البحث العلمي “



صراحة – فيصل القحطاني :اختتم قسم نشاط الطالبات بتعليم محافظة المذنب, برنامجاً تدريبياً للطالبات بعنوان ” كيفية إعداد البحث العلمي “, الذي أقيم بقاعة مركز رعاية الموهوبات بالمحافظة .

وتناول البرنامج مفهوم البحث العلمي وخصائصه وطريقة البحث العلمي وخطواته المطلوبة قبل البدء في عمله، وكيفية توثيقه، إضافة لتطبيق عملي للطالبات في كيفية إعداد البحث العلمي, بعد تحديد أحد المحاور الرئيسة والمحددة من وزارة التعليم، في مجال حماية البيئة للمرحلة الابتدائية، وفي مجال العلوم والتقنية للمرحلة المتوسطة، وفي مجال الاقتصاد للمرحلة الثانوية .