الهلال لحسم التأهل والصدارة أمام بيروزي الإيراني غدا

صراحة – محمد المحسن :يسعى فريق الهلال السعودي متصدر المجموعة الرابعة إلى حسم تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يواجه فريق بيروزي الإيراني غدا على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة بدور المجموعات .

وفي المجموعة نفسها يلعب غدا الريان القطري مع مضيفه الوحدة الإماراتي .

ويتصدر فريق الهلال ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط حققها من فوزين على الريان 2-1 وعلى الوحدة 1-صفر في الرياض ، وتعادلين مع بيروزي والوحدة 2-2 ، ويبتعد الهلال بفارق نقطة فقط عن الريان الثاني برصيد 7 نقاط ، و3 نقاط عن ببيروزي الإيراني الثالث الذي لديه 5 نقاط .

ويسعى الهلال المتوج قبل أيام بلقبه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، إلى الفوز لضمان تأهله إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة الريان والوحدة، أو حتى مباراته المقبلة مع الريان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة .

وتعد مباراة الغد المواجهة الرقم 33 بين الهلال والأندية الإيرانية في مختلف البطولات الآسيوية. وفاز الهلال في 13 من هذه المباريات، بينما فازت الأندية الإيرانية 12 مرة ، كما أن المباراة ستكون الرقم 12 بين الهلال وبيروزي ، وفي تاريخ المواجهات المباشرة يتفوق الفريق الإيراني بالفوز أربع مرات، في مقابل ثلاثة انتصارات للهلال السعودي .