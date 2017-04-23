الدكتور السديس يدشن برنامج “إمام” بالمسجد النبوي

صراحة – خالد الحسين : دشن معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, برنامج “إمام” بإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان والمشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب .

وأوضح مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالوكالة الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي, أن البرنامج يهدف إلى زيارة أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي الشريف لمناطق المملكة وجوامع منطقة المدينة المنورة لتحقيق الوسطية وتعزيز الأمن الفكري, بالإضافة إلى برنامج رسائل أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي لجنودنا المرابطين.