أمير منطقة عسير يقلد قائد قوات الطوارئ الخاصة رتبته الجديدة

صراحة – نواف العايد : قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة العميد ركن عبدالرحمن بن سعيد القحطاني رتبته الجديدة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

وتمنى سمو أمير منطقة عسير للعميد القحطاني التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن, حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء المهام ، والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه رفع العميد القحطاني، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ولسمو أمير منطقة عسير ، على هذه الثقة الملكية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء المسؤوليات المناطة به، وأن يعمل على تقديم كل ما من شأنه رفعة الدين والوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ .