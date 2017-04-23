“قياس” يكرم الفائزين بجائزة قياس للتميز العلمي والمدارس المتميزة شعبان القادم

صراحة – فيصل القحطاني :يقيم المركز الوطني للقياس يوم الأربعاء 7 شعبان 1438هـ، حفل جائزة “قياس” للتميز في دورته الخامسة، لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في اختبارات المركز والمدارس المتميزة في دورتها الخامسة، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، تحت رعاية معالي رئيس هيئة تقويم التعليم معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي.

وأوضح مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بمركز “قياس” إبراهيم محمد الرشيد، أن تكريم الطلاب والطالبات المتميزين في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وتكريم المدارس المتميزة، يأتي انطلاقًا من مسؤولية المركز المجتمعية، وإسهامًا منه في تحقيق المؤسسات التعليمية وظيفتها المنشودة، والنهوض بالجهود التنموية في المملكة وصولاً إلى مجتمع المعرفة، كما يهدف المركز من خلال جائزة قياس للتميز إلى تشجيع المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز، وتوطيد مهمته وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مجالات التميز العلمي، مؤكداً أن الجائزة مبنية على أسس ومعايير عالمية، وتحاكي مثيلاتها في الرؤى والأهداف.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز، وإبراز المتميزين محليًّا وعالميًّا، وتأكيد دور المركز محليًّا وعالميًّا في المجالات العلمية والاجتماعية، إضافة إلى نشر ثقافة القياس بين الطلاب والطالبات والمدارس والمجتمع، مؤكداً أن تنظيم الجائزة هذه السنة يأتي في دورتها الخامسة، حيث سيتم منح الجائزة هذا العام لـ (12) طالباً،و (13) طالبـة مـن خريـجي الثـانوية (بقسميها العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي، اللذين أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

وأضاف أنه سيتم كذلك تقديم دروعاً وأوسمة للمدارس المتميزة تحمل شعار الجائزة وسنة الحصول عليها، وسيتم منحها هذا العام لـ (6) مدارس بنين ، و (7) مدارس بنات، وذلك وفق ضوابط ومعايير الجائزة، وهي تمنح للمدارس الخمس الأول بنين والمدارس الخمس الأول البنات التي تحقق أعلى متوسط في اختبارات المركز، ويؤخذ متوسط درجات الطلاب والطالبات من المدرس في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، حيث يجب ألّا يقل عدد الطلاب و الطالبات في المدرسة عن 50 طالبًا أو طالبة، وأن يكون ترتيب المدارس على أساس أداء طلابها في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الجائزة ، وفي حال حصلت مدرسة على الجائزة ثلاث سنوات متوالية ،فإنها تمنح في المرة الرابعة وسامًا تمتلكه المدرسة، وفي حال عدم تمكن المدرسة من المحافظة على تميزها وتحقيقها لشروط الجائزة يسحب الوسام منها، ويحق لها الترشح للجائزة من جديد.