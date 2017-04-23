الكلية التقنية بالدمام تطلق برامج ” أتقن ” لخدمة المجتمع

صراحة – خالد الحسين : أطلقت الكلية التقنية بالدمام حزمة من البرامج التقنية والمهنية الموجهة للمواطنين ” أتقن ” في عدد من التخصصات وفق أطار زمني يستهدف تطوير مهاراتهم المختلفة .

وأوضح عميد الكلية التقنية أحمد بن عبدالكريم الثنيان أن بدء الدورات التدريبية وتسجيل الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التدريبية المجتمعية ” أتقن ” في تخصصات مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ومبادئ التبريد والتكييف ومبادئ صيانة السيارات، مشيراً الى أن تقديم هذه البرامج سيتم من خلال كفاءات وطنية ماهرة متميزة ولديها الخبرات الطويلة في مجال تخصصها وذلك لإكساب المتدربين الجودة المطلوبة في التخصصات المقدمة ووفق أحدث التقنيات الحديثة.

وأهاب الثنيان بالراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التقديم عبر البوابة الالكترونية والاستفادة منها، مبيناً أن شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ألا يقل عمر المتقدم عن (15) سنة وأن يكون سعودي الجنسية ولائق طبيا للبرنامج التدريبي المحدد وسيمنح كلا من يكمل البرنامج شهادة معتمدة .

وذكر أن هذه الخطوة تأتي استهدافا لأفراد المجتمع وضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات .