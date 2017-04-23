مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 69.75 نقطة

صراحه واس; أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم, مرتفعًا 69.75 نقطة ليقفل عند مستوى 6,968.75 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 3.41 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 207 ملايين سهم, تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات تشب, وأسواق المزرعة, وساكو, وجرير, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات صناعة الورق, ومجموعة السريع, والشرقية للتأمين, وزين السعودية, ومسك, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية, والطيار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والطيار, وسابك, والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة .

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم, مرتفعًا 60.93 نقطة عند مستوى 5,008.85 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من3.31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 ألف سهم, تقاسمتها 218 صفقة .