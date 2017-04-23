وزير النقل يدشن تطبيق “طرق”

صراحه – فيصل القحطاني: دشّن معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم تطبيق البلاغات “طرق” الذي يُعد أحد الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة لضمان تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لكافة الخدمات لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية.

وحث معالي الوزير في تصريح بهذه المناسبة المواطنين والمقيمين بمشاركة ودعم توجّه القيادة الرشيدة في توفير كل السُبل التي تمكّن الوزارة من تعزيز دورها الفاعل في الإسهام والمشاركة لتكون المملكة مثالاً يحتذى به في توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها.

وطالب معاليه الجميع بالتفاعل والابلاغ عن أي ملاحظات أو تقديم الاقتراحات من خلال هذا التطبيق أو غيره من الخدمات التي تعمل على تقديمها منظومة النقل، للتأكد من ان ما تقدمة الدولة من استثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية هي للوصول إلى رفاهية وخدمة المواطن والمقيم.

وأكد معاليه أنّه سيتم التعامل مع البلاغات المقدمة باحترافية عالية ومعالجتها بما يعود على تحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتأتي خطوة إطلاق هذا التطبيق ضمن خطط وزارة النقل واستراتيجياتها نحو تطوير الخدمات التي تقدمها منظومة النقل بشكل عام وطرق المملكة على وجه الخصوص، حيث يهدف تطبيق “طرق” الى تسهيل تلقي البلاغات والملاحظات والمقترحات.

ويعد تطبيق “طرق” بداية للتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي تشرف على طرق المملكة عبر وسيلة سهلة وميسرة للمستفيدين لتقديم البلاغات من خلال منصة موحدة حول كل ما يتعلق بالطرق السعودية، ويتميز التطبيق باستخدام نظام خرائط جغرافية محدّثه تساعد في تحديد المواقع الجغرافية بدقة لتسهيل إدارة ومتابعة تنفيذ البلاغات بفعاليّة عالية في كافة مناطق المملكة، حيث قامت شركة “ثقة” لخدمات الأعمال بتطوير التطبيق، وسبق للشركة أن عملت على العديد من التطبيقات الذكية لعدد من المشاريع الكبيرة في المملكة والتي تخدم المجتمع، كما يمنح المستخدم إمكانية الاختيار من بين مجموعة من البلاغات المتعلقة بالخدمات المقدمة للطرق، مثل: الإبلاغ عن مواقع تجمعات للأمطار، أو التشققات والهبوط والحفر أو الانجراف لسطح طريق، إنارة الطرق، الملاحظات على الجسور أو العبّارات كذلك الإبلاغ عن وسائل السلامة في الطريق، أو وجود إبل سائبه على الطرق أو أي مخلّفات أو العوائق على الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل.

الجدير بالذكر أن تطبيق “طرق” هو جزء من النظام الرقابي الشامل لاستقبال البلاغات، حيث من خلاله ستتاح الفرصة للمستخدمين بالإضافة الى الرقم الموحد لمنظومة النقل 938 من تقديم بلاغ عن أي ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات

بشكل مباشر من خلال تطبيق متوافق مع الأجهزة الذكية.