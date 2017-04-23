الحكومة اليمنية : احتجاز قوافل الإغاثة من قبل الانقلابيين أعمالًا إرهابية

صراحه – واس: أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فتح عبدالرقيب أن احتجاز مليشيات الانقلابيين لقوافل الإغاثة واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقة المنظمات الدولية تعد أعمالًا إرهابية .
وطالب في تصريح أوردته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالضغط على المليشيا للافراج عن قافلة مساعدات مكونة من 200 شاحنة احتجزتها بمحافظة الحديدة ومخصصة لمحافظة تعز.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن استمرار الانقلابيين في تلك الأعمال سيسهم كثيرًا في تردي الأوضاع الإنسانية وينذر بكارثة إنسانية في المحافظات المحاصرة والخاضعة لسيطرتها, مشددًا على ضرورة سلوك طرق بديلة لوصول المساعدات إلى المحافظات المحررة وذلك تفاديًا لأعمال الحجز والاختطاف التي تقوم بها المليشيا .