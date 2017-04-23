الحكومة اليمنية : احتجاز قوافل الإغاثة من قبل الانقلابيين أعمالًا إرهابية

صراحه – واس: أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فتح عبدالرقيب أن احتجاز مليشيات ‏الانقلابيين لقوافل الإغاثة واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقة ‏المنظمات الدولية تعد أعمالًا إرهابية .

وطالب في تصريح أوردته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – منسق الشؤون ‏الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالضغط على المليشيا للافراج عن قافلة مساعدات ‏مكونة من 200 شاحنة احتجزتها بمحافظة الحديدة ومخصصة لمحافظة تعز. ‏

وأشار المسؤول اليمني إلى أن استمرار الانقلابيين في تلك الأعمال سيسهم كثيرًا في تردي ‏الأوضاع الإنسانية وينذر بكارثة إنسانية في المحافظات المحاصرة والخاضعة لسيطرتها, ‏مشددًا على ضرورة سلوك طرق بديلة لوصول المساعدات إلى المحافظات المحررة وذلك ‏تفاديًا لأعمال الحجز والاختطاف التي تقوم بها المليشيا .